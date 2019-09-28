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Актриса Бочкарева пригрозила судом сообщившим о ее задержании

Актриса Наталья Бочкарева назвала враньем сообщения СМИ о ее задержании с наркотиками в Москве и пообещала подать в суд на тех, кто распространил эту информацию. Об этом она заявила в разговоре с РБК.

«Я не знаю, кто эту информацию выдал и кому это необходимо, но я это обязательно выясню. Это очень серьезное обвинение меня. Я буду выяснять, найду этих людей и думаю, что буду привлекать [их] к ответственности», — сказала Бочкарева.

По словам актрисы, никаких уведомлений о возбуждении уголовного дела ей не поступало. Она отметила, что если удастся выяснить, кто распространил эту информацию, то она намерена подать на этого человека или этих людей в суд.

О своем задержании Бочкарева узнала, когда находилась дома с детьми, пояснила она РБК. «Меня это удивило, шокировало. Я не понимаю, кому необходимо было подмочить мою репутацию и попытаться раздуть скандал», — сказала актриса.

Она добавила, что сейчас занимается социальными проектами, у нее своя школа. «Может быть, кто-то мстит мне или еще что-то, но пока не понимаю, кому это надо», — отметила Бочкарева.

Сообщения о задержании Бочкаревой опубликовали РЕН ТВ и Telegram-канал Baza. По их данным, машину Бочкаревой остановили около часа ночи в Москве из-за подозрительного поведения, актриса утвердительно ответила на вопрос о том, есть ли у нее при себе наркотики, при себе у нее обнаружили пакет с 0,69 г кокаина. Baza утверждал, что машину остановили на улице Стромынка.

Как сообщили РБК в ГУ МВД России по Москве, сотрудники ДПС остановили ночью на Стромынке автомобиль Cadillac, которым управляла женщина 1980 года рождения (ее имя полиция не называет; Бочкарева родилась 25 июля 1980 года). В общении с инспекторами ДПС она заметно нервничала, а от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.

Во время досмотра у нее нашли пакет с порошком массой 0,69 г. Исследование, по данным МВД, показало, что в свертке находился кокаин. В отношении женщины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотиков в крупном размере). В качестве меры пресечения ей назначили подписку о невыезде.

Общество
Представитель Бочкаревой назвала ложью сообщения о задержании актрисы

Представитель актрисы в разговоре с РБК называла сообщения ложью и провокацией.

Наталья Бочкарева родилась 25 июля 1980 года и известна ролью Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», где снималась с 2006 по 2017 год. Бочкарева также сыграла в фильме «Елки Последние» и играет в художественном театре им. Чехова. Там она исполняет роли в спектаклях «Кабала святош», «Последняя жертва» и других.

Теги: новости РБК, Москва
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