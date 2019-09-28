Актриса Бочкарева пригрозила судом сообщившим о ее задержании

Актриса Наталья Бочкарева назвала враньем сообщения СМИ о ее задержании с наркотиками в Москве и пообещала подать в суд на тех, кто распространил эту информацию. Об этом она заявила в разговоре с РБК.

«Я не знаю, кто эту информацию выдал и кому это необходимо, но я это обязательно выясню. Это очень серьезное обвинение меня. Я буду выяснять, найду этих людей и думаю, что буду привлекать [их] к ответственности», — сказала Бочкарева.

По словам актрисы, никаких уведомлений о возбуждении уголовного дела ей не поступало. Она отметила, что если удастся выяснить, кто распространил эту информацию, то она намерена подать на этого человека или этих людей в суд.

О своем задержании Бочкарева узнала, когда находилась дома с детьми, пояснила она РБК. «Меня это удивило, шокировало. Я не понимаю, кому необходимо было подмочить мою репутацию и попытаться раздуть скандал», — сказала актриса.

Она добавила, что сейчас занимается социальными проектами, у нее своя школа. «Может быть, кто-то мстит мне или еще что-то, но пока не понимаю, кому это надо», — отметила Бочкарева.