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СМИ сообщили о задержании актрисы из сериала «Солдаты» при краже в Москве

Актрису из сериала «Солдаты» Ольгу Юрасову, исполнившую роль жены прапорщика Шматко, задержали при попытке кражи в одном из фитнес-центров Москвы, сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, в спортивном центре установили камеры наблюдения после того, как клиенты пожаловались на пропажу ценных вещей из шкафчиков раздевалки. Ольга Юрасова, утверждает РЕН ТВ, попалась с поличным, когда хотела украсть 50 тыс. руб. После этого актриса дала признательные показания, теперь ей грозит уголовная ответственность, утверждает телеканал.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что выясняют обстоятельства прошествия. «Не могу пока подсказать, фитнес-центров в Москве очень много. Когда и где ее задержали, сейчас выясняем», — заявил представитель ведомства.

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Актриса Бочкарева пригрозила судом сообщившим о ее задержании

В конце сентября РЕН ТВ и Telegram-канал Baza написали о задержании с наркотиками актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе». Представитель актрисы опроверг данные об инциденте, а сама Бочкарева пообещала засудить тех, кто распространяет эту информацию.
 

Теги: актриса, кража, новости РБК
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