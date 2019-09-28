СМИ показали видео задержания похожей на Бочкареву женщины

В Сети появилось видео задержания женщины, у которой при себе находились наркотики. На вопрос о том, как ее зовут, она ответила: «Бочкарева Наталья Владимировна». Видео опубликовал РЕН ТВ.

«Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня, образно говоря, остатки вот этого средства», — сказала женщина. Она стоит в наручниках боком к оператору, но несколько раз поворачивается лицом к камере.

На уточняющие вопросы о том, что за вещество она имеет в виду, задержанная ответила, что имеет в виду кокаин. Затем ее спросили, где еще находится наркотик, на это она заявила: «Здесь. Во мне». На вопрос о том, находится ли у нее что-то в сумке, женщина ответила отрицательно.