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СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой

Актриса Наталья Бочкарева после сообщений СМИ о ее задержании с наркотиками перестала выходить на связь. Об этом сообщает издание Starhit со ссылкой на соседей актрисы.

Одна из соседок рассказала, что раньше Бочкареву зачастую можно было встретить возле дома. Однако сейчас она перестала появляться на улице. «Бросила свою машину стоимостью 4 млн рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу», — сообщила женщина.

Издание утверждает, что актриса ни с кем не общается и избегает встреч с журналистами. Кроме того, она перестала появляться в школе-студии, которую ранее открыла для одаренных детей. Охранник данного заведения рассказал, что недавно Бочкарева приезжала в студию, чтобы забрать часть вещей и больше там не появлялась.

«Вчера в два часа ночи все вывезли отсюда», — сообщил сотрудник школы.

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О задержании Бочкаревой в конце сентября сообщили телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал Baza. По их данным, актрису остановили на улице Стромынка в Москве для проверки документов из-за подозрительного вождения. При досмотре у Бочкаревой обнаружили сверток с кокаином. Впоследствии ее представитель опровергала эти сведения, сама актриса назвала информацию ложью и пригрозила распространителям слухов судом.

В МВД РБК подтвердили, что 28 сентября была задержана водитель автомобиля Cadillac. За его рулем находилась женщина 1980 года рождения (имени задержанной полиция не стала называть; Бочкарева родилась в том же году, 25 июля). При себе у женщины был найден пакет с кокаином.

В отношении актрисы было возбуждено уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде. 

Теги: актриса, задержание, наркотики
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