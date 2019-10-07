СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой

Актриса Наталья Бочкарева после сообщений СМИ о ее задержании с наркотиками перестала выходить на связь. Об этом сообщает издание Starhit со ссылкой на соседей актрисы.

Одна из соседок рассказала, что раньше Бочкареву зачастую можно было встретить возле дома. Однако сейчас она перестала появляться на улице. «Бросила свою машину стоимостью 4 млн рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу», — сообщила женщина.

Издание утверждает, что актриса ни с кем не общается и избегает встреч с журналистами. Кроме того, она перестала появляться в школе-студии, которую ранее открыла для одаренных детей. Охранник данного заведения рассказал, что недавно Бочкарева приезжала в студию, чтобы забрать часть вещей и больше там не появлялась.

«Вчера в два часа ночи все вывезли отсюда», — сообщил сотрудник школы.