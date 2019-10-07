Актриса Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении

Актриса Наталья Бочкарева, которая, как писали СМИ, исчезла после сообщений о своем задержании с наркотиками, вышла на связь с РБК и рассказала о своем самочувствии.

На вопросы о своем здоровье актриса ответила, что «чувствует себя хорошо». Она не раскрыла свои дальнейшие планы, ответив на все вопросы фразой «вы скоро все узнаете».

Друг артистки, певец Андрей Ковалев рассказал РБК о том, что ему запретили общаться с журналистами и комментировать ситуацию вокруг Бочкаревой. «Они мне позвонили сами, попросили больше про них ничего не говорить. Люди разные бывают, это их право «залечь на дно». А вообще вся эта ситуация с задержанием странная. Не было пока ни экспертиз, ни каких-либо официальных заявлений, так что говорить пока не о чем. Может быть, ее с кем-то перепутали. Может быть, машины перепутали, и попался совершенно не тот человек под раздачу», — сказал он.

Он подтвердил сообщения о том, что у актрисы некоторое время были проблемы со здоровьем. «По поводу температуры и парализации — у нее действительно была несколько дней назад температура под 40 и частичная парализация лица. Сейчас, слава богу, все нормально», — рассказал Ковалев.

В конце сентября РЕН ТВ и Telegram-канал Baza сообщили о том, что актриса, известная благодаря сериалу «Счастливы вместе», была задержана сотрудниками ДПС, которых заинтересовало ее подозрительное поведение за рулем автомобиля. При себе у нее, утверждали журналисты, был найден пакетик с наркотиками. Позднее в Сети появилось видео с задержанием женщины, похожей на актрису, на котором та признается, что при себе у нее есть кокаин.