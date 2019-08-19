Суд отказался рассматривать дело пострадавшей от полиции на акции девушки

Таганский районный суд Москвы вернул в районное отделение МВД протокол об административном правонарушении, составленный на Дарью Сосновскую, пострадавшую от действий полицейских на несогласованном шествии в центре Москвы 10 августа. Об этом РБК сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

«Протокол об административном правонарушении вернули в ОМВД России по Таганскому району Москвы в связи с нарушениями», — сказала юрист.

По словам Молокановой, пока она не знает, в чем заключались нарушения при составлении протокола, так как еще не получила определение суда.

Дарью Сосновскую задержали 10 августа во время несанкционированного шествия после разрешенного столичными властями митинга. В Сети получило широкую из известность видео, на котором видно, как двое полицейских задерживают девушку и как один из полицейских ударил девушку в область живота.

После митинга в отношении Сосновской составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).