СК направил материалы об ударе в живот на акции в Росгвардию для проверки

СК направил материалы об ударе в живот на акции в Росгвардию для проверки

Следственный комитет направил материалы в Росгвардию для служебной проверки из-за пострадавшей от рук полицейского Дарьи Сосновской во время несанкционированной акции в Москве. Об этом РБК сообщила адвокат девушки Татьяна Молоканова.



«Действительно направили материал для служебной проверки ее заявления. Следственный комитет в течение 30 суток должен или возбудить уголовное дело, или отказать. Есть, конечно, надежда, что возбудят уголовное дело, логически это должно произойти», — сказала она.

10 августа Дарью Сосновскую задержали во время несогласованного шествия в центре Москвы. В Сети было опубликовано видео, где видно, как один из полицейских при задержании наносит девушке удары в область живота. В отношении Сосновской был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Спустя два дня после задержания, по словам адвоката, девушке в больнице диагностировали ушиб мягких тканей головы. 19 августа Таганский районный суд Москвы вернул в районное отделение МВД протокол об административном правонарушении в связи с нарушениями.



