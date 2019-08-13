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Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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Адвокат сообщила о черепно-мозговой травме пострадавшей на акции девушки

У Дарьи Сосновской, которую ударил в живот сотрудник правоохранительных органов на акции в центре Москвы 10 августа, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Об этом заявила ее адвокат Татьяна Молоканова, сообщается в Telegram-канале проекта «Зона права». У девушки также обнаружили ушиб мягких тканей головы, от госпитализации она отказалась.

«12-го числа поступала — она выписана. По входящему диагноз — сотрясение головного мозга, а с чем выписана, не скажу», — сообщили РБК в приемном отделении городской клинической больницы №67.

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Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

Ранее Молоканова рассказала РБК, что в отношении Сосновской составили протокол о нарушении порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). 13 августа дело рассмотрят в Таганском суде. 

Девушку задержали после митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как один из силовиков ударил ее в живот. Росгвардия отмечала, что он не является ее сотрудником. МВД также не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского.

Теги: новости РБК, акции в Москве
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