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General Motors $68 (+74,45%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
Netflix $440 (+41,92%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,84%) прогноз ING к 30.09.19
TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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Пострадавшая на митинге не признала вины в административном нарушении

Пострадавшая от действий сотрудника правоохранительных органов на протестной акции в Москве 10 августа Дарья Сосновская, не признает своей вины по административному делу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Татьяну Молоканову.

По словам адвоката, девушка не смогла во вторник прийти в Таганский районный суд на рассмотрение административного протокола, поскольку находится на больничном. «В больнице было подтверждено сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, сейчас ей выдали больничный, она находится дома, ей очень плохо, она физически не может быть сегодня в суде. Мы будем просить об отложении заседания, надо сказать, что вину она не признает», — сказала юрист.

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Она также отметила, что пока материалы в отношении Сосновской в суд не поступали.

Как ранее заявляла Молоканова, девушка поступила в больницу 12 августа с сотрясением головного мозга. Также у нее обнаружили ушиб мягких тканей головы, но от госпитализации она отказалась. Во вторник, 13 августа, Сосновскую выписали. В отношении нее был составлен протокол о нарушении порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).

Сосновская была задержана полицейскими 10 августа на митинге. Впоследствии в сети появилась видеозапись, на которой видно, что сотрудник правоохранительных органов при задержании ударил девушку в живот.

Росгвардия отмечала, что речь идет не об их сотруднике. МВД также не подтвердило личность ударившего девушку на акции. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил о необходимости возбудить уголовное дело в отношении ударившего девушку.

Теги: акции в Москве
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