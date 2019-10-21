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Политика ,  
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Кадыров заявил о готовности дать отпор сирийским боевикам на Кавказе

Чечня готова обезопасить регион, если вытесненные из Сирии боевики начнут проникать на Северный Кавказ. Об этом заявил в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале глава республики Рамзан Кадыров.  

По его словам, для этих целей в республике уже созданы специальные подразделения. «Мы не такие, как в 99-е годы, у нас другие взгляды в обществе. Мы с удовольствием примем их, но куда дадим билет — в театр или кладбище — неизвестно», — сказал он (цитата по «Чечня. Сегодня»).  

Кадыров также отметил, что террористические организации будут существовать, пока страны Запада проводят свою нынешнюю политику. По его мнению, нужно понимать, что участники группировки «Исламское государство» (запрещена в России) — «это не просто шайка бандитов», а подготовленные западными спецслужбами люди.  

«Задача Америки, Европы, Запада – развалить наше суверенное государство. Благодаря мудрой политике нашего президента и команды, которая работает с ним, у них ничего не получается и не получится», — уточнил глава Чечни.

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Ранее Die Welt писало, что президенту России Владимиру Путину удалось одержать в Сирии «победу без войны» после решения Вашингтона вывести войска с территории республики. По данным издания, после вывода американцев из Сирии ничто, в то числе НАТО, не помешает российскому лидеру «продвигаться вперед в ближнем зарубежье».   

Накануне глава Минобороны сообщил, что Вашингтон намерен перебросить около тысячи американских военнослужащих из Сирии для борьбы с ИГ в западной части Ирака. Марк Эспер также заявил о планах Вашингтона проводить новые операции против боевиков ИГ в Ираке.      

Теги: Рамзан Кадыров, Сирия, Чечня
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