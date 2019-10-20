Welt написала о путинской «победе без войны» в Сирии

Колумнист газеты считает, что Дональд Трамп своим необдуманной санкцией на начало турецкой операции в Сирии еще больше ослабил НАТО и предоставил России возможность делать все, не оглядываясь на Запад или Китай

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Ситуация вокруг сирийского Курдистана резко меняет обстановку не только в регионе, но и в мире. Согласие американского президента Дональда Трампа на военную операцию в северной Сирии привело не только к победе российского президента Владимира Путина, но и к серьезным вопросам по поводу того, кто теперь сможет гарантировать безопасность в Евразии, пишет газета Welt.

По мнению автора колонки Михаэля Штюрмера, российскому президенту на этой неделе удалось в Сирии «одержать победу без войны». Пока американские спецподразделения спешно эвакуировали свои базы по приказу Дональда Трампа, «покинутые ими территории занимали русские».

Теперь уже никто не сможет помешать Путину «продолжить продвигаться вперед в ближнем зарубежье и в евразийской зоне безопасности», при этом «никто ему не помешает: ни Китай, ни США, ни НАТО», уверен автор. Но при этом в Welt указывают, что «даже Путин способен возгордиться», и Америка Дональда Трампа служит для него предупреждением. Ведь США в 1991 году высокомерно провозгласили «новый мировой порядок».

Welt считает, что виной всему политика нынешнего американского президента, который совершенно не задумывался о последствиях, когда договаривался с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

Автор напоминает, что изначально Трамп критиковал партнеров по НАТО, но потом, как казалось, отказался от прежних убеждений и продолжил политику, которой придерживались все американские президенты, начиная с Гарри Трумэна. Однако позже выяснилось, что мнения опытных военных и дипломатов, которые десятилетиями определяли политику Запада, Трампу не нужны. В результате доверия между странами Североатлантического альянса (учитывая в том числе и определяющую роль США в НАТО) стало меньше, а именно оно было основой для его существования в том числе и в годы кризисов. «Больше непонятно, какая сила стоит за НАТО и является ли альянс силой в принципе», — указывает автор.