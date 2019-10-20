Глава Пентагона сообщил о соблюдении режима прекращения огня в Сирии

Глава Пентагона сообщил о соблюдении режима прекращения огня в Сирии

Режим прекращения огня на северо-востоке Сирии в целом соблюдается. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.

«Мы наблюдаем стабилизацию линий (фронта) на местности, а также получаем сообщения о периодических обстрелах, что не очень меня удивляет», — заявил он.

Министр обороны США также заявил о продолжении вывода американских войск с северо-востока Сирии. По словам Эспера, около тысячи военнослужащих США будут передислоцированы в западный Ирак для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

9 октября Анкара начала военную операцию «Источник Мира» на северо-востоке Сирии. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, она направлена против курдских «Отрядов народной самообороны» и «Сирийских демократических сил», который Анкара считает террористическими организациями.