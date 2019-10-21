Британские СМИ назвали Путина влиятельным политиком на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке из-за бездействия США, Великобритании и Франции в Сирии. Об этом в материале для The Sunday Times пишет эксперт «Би-би-си» по Ближнему Востоку Джереми Боуэн.

«Он близок к израильтянам, но работает вместе с врагом Израиля — Ираном. Находясь рядом с Ираном, он только что посетил его врагов — Саудовскую Аравию и Эмираты», — заявил он.

По его словам, у Путина нет «волшебного подхода» к Ближнему Востоку, но он двинулся в пространство, которое открылось после того, как США, Великобритания и Франция решили не предпринимать действий в Сирии. «Пока они мучились от того, что делать, он принял меры», — заявил Боуэн.

Эксперт отметил, что Россия может оказаться в первом ряду на заключение контрактов по восстановлению Сирии, которая «лежит в руинах». «Возможно, сейчас для Путина важнее то, что Россия снова является державой на Ближнем Востоке, ее нельзя игнорировать», — пишет журналист.