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Британские СМИ назвали Путина влиятельным политиком на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке из-за бездействия США, Великобритании и Франции в Сирии. Об этом в материале для The Sunday Times пишет эксперт «Би-би-си» по Ближнему Востоку Джереми Боуэн.

«Он близок к израильтянам, но работает вместе с врагом Израиля — Ираном. Находясь рядом с Ираном, он только что посетил его врагов — Саудовскую Аравию и Эмираты», — заявил он. 

По его словам, у Путина нет «волшебного подхода» к Ближнему Востоку, но он двинулся в пространство, которое открылось после того, как США, Великобритания и Франция решили не предпринимать действий в Сирии. «Пока они мучились от того, что делать, он принял меры», — заявил Боуэн.  

Эксперт отметил, что Россия может оказаться в первом ряду на заключение контрактов по восстановлению Сирии, которая «лежит в руинах». «Возможно, сейчас для Путина важнее то, что Россия снова является державой на Ближнем Востоке, ее нельзя игнорировать», — пишет журналист. 

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Кроме того, по мнению Боуэна, российский президент может оказать решающее влияние на завершение кризиса, вызванного военной операцией Турции на севере Сирии. «Пять часов переговоров с американцами привели к прекращению огня. Но Путин, вероятно, окажет наибольшее влияние. Россия разговаривает со всеми сторонами, с чем не справилась ни одна другая страна», — написал он.

С 9 октября турецкие силы проводят на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», направленную против «террористов» курдских «Отрядов народной самообороны» и «Сирийских демократических сил». По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, целью операции является создание на границе безопасной зоны для сирийских беженцев. Действия Анкары осудили в Вашингтоне. 17 октября США и Турция договорились о прекращении операции. Операция предусматривает вывод курдов с северной части Сирии в течение 120 часов в обмен на снятие с Турции санкций.   

Теги: Владимир Путин, Ближний Восток
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