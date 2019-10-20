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Глава Пентагона сообщил об операции авиации США против ИГ в Сирии

Военные США намерены проводить новые операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории Сирии. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщается на сайте Пентагона.

«Если наши войска отправятся в Сирию, чтобы выполнить миссию против ИГ, у них будет воздушное прикрытие. Это просто — мы всегда так делаем», — уточнил он. Глава Пентагона отметил, что вопрос о начале новой кампании, направленной против «Исламского государство», в скором времени будет обсуждаться с американскими союзниками.    

«На прошлой неделе у меня был разговор с генеральным секретарем НАТО. Мы оба отметили важность продолжения разгрома ИГ», — добавил Эспер. Детали взаимодействия с союзниками он также намерен обсудить на следующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.    

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Ранее глава Минобороны сообщил, что Вашингтон намерен перебросить около тысячи американских военнослужащих из Сирии для борьбы с «Исламским государством» в западной части Ирака. Агентству SANA также стало известно, что транспортная колонна военных США уже выдвинулась в сторону Ирака из сирийских провинций Алеппо и Ракка.      

Турция проводит военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, начиная с 9 октября. Она направлена против курдских «Отрядов народной самообороны» и «Сирийских демократических сил», которых Анкара называет террористами. Власти США осудили действия Турции, а президент страны Дональд Трамп пообещал «полностью разрушить» турецкую экономику, если Анкара «перейдет черту».   

Теги: Пентагон, Сирия, ИГ
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