Глава Пентагона сообщил об операции авиации США против ИГ в Сирии

Глава Пентагона сообщил об операции авиации США против ИГ в Сирии

Военные США намерены проводить новые операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории Сирии. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщается на сайте Пентагона.

«Если наши войска отправятся в Сирию, чтобы выполнить миссию против ИГ, у них будет воздушное прикрытие. Это просто — мы всегда так делаем», — уточнил он. Глава Пентагона отметил, что вопрос о начале новой кампании, направленной против «Исламского государство», в скором времени будет обсуждаться с американскими союзниками.

«На прошлой неделе у меня был разговор с генеральным секретарем НАТО. Мы оба отметили важность продолжения разгрома ИГ», — добавил Эспер. Детали взаимодействия с союзниками он также намерен обсудить на следующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ранее глава Минобороны сообщил, что Вашингтон намерен перебросить около тысячи американских военнослужащих из Сирии для борьбы с «Исламским государством» в западной части Ирака. Агентству SANA также стало известно, что транспортная колонна военных США уже выдвинулась в сторону Ирака из сирийских провинций Алеппо и Ракка.