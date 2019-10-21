В Красноярском крае объявили траур после разрушения дамбы

В Красноярском крае понедельник, 21 октября, объявлен днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. Во всех городах региона будут приспущены флаги. Об этом сообщается на сайте правительства края.

Губернатор региона Александр Усс также поручил краевому Минздраву оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Правительство края совместно с органами местного самоуправления намерено организовать работу по ликвидации последствий происшествия.

В ночь на субботу, 19 октября, на реке Сейба произошло разрушение дамбы технического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды затопили два вагончика, в которых жили около 70 рабочих. В результате трагедии погибли 15 человек, еще пятеро числятся поправшими без вести.

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). По предварительным данным следствия, причиной ЧП стали нарушения при проведении золотодобывающих работ. В рамках расследования в офисе холдинга «Сибзолото» прошли обыски. Позднее СК задержал директора компании «Сисим» (владелец дамбы), а также начальника и мастера горного участка артели.