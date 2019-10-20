Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

Соответствующее разрешение ведомство рассчитывает в понедельник получить в правительстве

Фото: ТАСС

В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там заявили, что осмотреть аналогичные объекты необходимо, чтобы избежать повторения трагедии, которая произошла возле поселка золотодобытчиков в Красноярском крае.

Также в Росприроднадзоре заявили, что с 23 октября будут проверять все участки, где работает компания «Сисим». Именно последней принадлежало месторождение, возле которого в ночь на 19 октября произошла авария.

Дамбу на реке Сейба прорвало в ночь на 19 октября. Хлынувшая вода смысла несколько вагончиков, в которых жили несколько десятков рабочих. В результате 15 человек погибли, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Уже утром 19 октября Ростехнадзор сообщил, что дамба не была зарегистрирована, а потому на ней не проводились регулярные проверки. Также появилась информация, что компании «Сисим» ранее направлялись предписания об устранении различных нарушений.

По факту случившегося в Красноярском крае СК возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). Правоохранители задержали гендиректора «Сисима», начальника и мастера горного участка. Ожидается, что в понедельник следствие попросит суд избрать им меру пресечения в виде ареста.





