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Политика ,  
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Белый дом объяснил нежелание отправлять $400 млн на Украину

Решение США о приостановке военной помощи Киеву в размере почти $400 млн можно объяснить коррупцией на Украине и отчасти тем, что представители демократической партии оказывали давление на эту страну. Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, сообщает телеканал CNN.

Малвэни подтвердил, что ему было известно только о запросе провести расследование взлома личного почтового сервера экс-госсекретаря Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки в США в 2016 году. В частности, тогда Клинтон подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер для служебной переписки в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах. 

Также он отметил, что в администрации США не проводилось никаких серьезных обсуждений организации визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом для проведения переговоров с Трампом, уточняет Business Insider.

«К решению об отказе от помощи привели три фактора, в том числе, убежденность [президента США Дональда] Трампа в том, что Украина является «коррумпированным местом» и что другие европейские страны не вносят достаточного вклада в ее защиту», — сказал Малвэни.

Ранее президент США Дональд Трамп также объяснил отсрочку в выделении военной помощи Украине сообщениями о коррупции в этой стране. Американский лидер заявлял, что не затрагивал эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе телефонного разговора, состоявшегося 25 июля. 

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в ходе беседы Трамп требовал от Зеленского инициировать расследование в отношении сына экс-кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена Хантера. 

В начале августа телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о намерении Трампа заморозить выделение помощи для Украины. Законодатели, несогласные с американским президентом, пообещали санкционировать выделение средств вопреки его решению. Однако в сентябре администрация президента США разморозила $250 млн, предназначенные на военную помощь Украине. Впоследствии выделение средств одобрил американский конгресс.

Средства для Украины направят в рамках государственной программы «Инициатива о поддержке безопасности Украины», учрежденной бывшим президентом США Бараком Обамой. Ее цель заключается в укреплении украинского флота и сухопутных войск. Правительство Украины заложило в бюджет проекта на 2020 год более 245 млрд грн.

Теги: Белый дом, Украина, коррупция, военная помощь
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