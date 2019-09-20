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Конгресс США одобрил выделение военной помощи Украине на $250 млн

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября. Документ предусматривает, в частности, выделение Украине военной помощи в размере $250 млн. Об этом пишет Defense News. 

Новый проект бюджета поддержали 301 парламентарий, против высказалась еще 123 человека. Ожидается, что сенат утвердит законопроект на следующей неделе.

Законопроект предусматривает продление еще на один год финансирования Инициативы содействия безопасности Украине, срок действия которой истекает после 30 сентября. 

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Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа под давлением со стороны конгресса разморозила средства в размере $250 млн, которые предназначались на военную помощь Украине. По данным Politico, против выделения средств Киеву выступил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани.    

Госпрограмма «Инициатива о поддержке безопасности Украины» была учреждена в США при Бараке Обаме. Инициатива предназначена для укрепления флота и сухопутных войск Украины. Украинское правительство, в свою очередь, заложило на оборону в проект бюджета 2020 года более 245 млрд грн.  

Теги: США, Украина, Конгресс, военная помощь
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