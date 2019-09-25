«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

В.З.: Ну в общем да, честно говоря, нам придется много работать, чтобы искоренить проблемы, которые есть в нашей стране. У нас новая команда. Не старые политики, не те политики, к которым все привыкли, потому что мы хотим создать новое правительство. И в этом тоже вы большой пример для нас.

Д.Т.: Очень любезно с вашей стороны. Мы многое делаем для Украины. Мы потратили много усилий и времени, больше, чем страны Европы, а им бы следовало помогать вам усерднее. Германия не делает для вас практически ничего. Все, что они делают, — болтовня. И, мне кажется, вам следует обсудить с ними это. Когда я разговаривал с Ангелой Меркель (канцлер Германии. — РБК), она много говорила про Украину, но ничего не делает. Многие европейские страны поступают так же. Я думаю, что вы и так это заметили, но США очень добры к Украине. Я бы не сказал, что [отношения] осуществляются на взаимовыгодных условиях, потому что происходят некоторые не очень хорошие вещи, но Соединенные Штаты вели себя очень хорошо по отношению к Украине.

В.З.: Вы абсолютно правы. На 1000%. Я скажу вам следующее. Я встречался с Ангелой Меркель и разговаривал с ней. Я встречался с Макроном (президент Франции Эмманюэль Макрон. — РБК), и я сказал им, что они делают не так много, как могли бы, в том, что касается санкций. Они не обеспечивают соблюдение санкций. Они не делают для Украины всего, что могли бы. Получается, что, хотя по логике вещей Евросоюз должен быть нашим важнейшим партнером, технически Соединенные Штаты оказывают гораздо большую поддержку. Я очень благодарен за то, как много делают США для Украины. Гораздо больше, чем ЕС, особенно что касается санкций против России. Я также хотел бы поблагодарить вас за поддержку в сфере обороны. Мы готовы продолжать сотрудничество в ней. Почти готовы к покупке [противотанковых комплексов] Javelin.

Д.Т.: Я бы хотел, чтобы вы оказали нам услугу, потому что наша страна прошла через многое, и Украина знает это очень хорошо. Я хотел бы, чтобы вы понимали ситуацию целиком. Утверждается, что CrowdStrike… (компания CrowdStrike, которая обеспечивала интернет-безопасность Демократической партии и обвинила хакеров из России в кибератаках на Украину в декабре 2016 года. Министерство обороны Украины утверждало, что взлома не было. — РБК). Говорят, серверы находились на Украине. Многое произошло. Я думаю, что в вашем окружении и сейчас есть люди, которые знают об этом. Я хотел бы, чтобы вы переговорили с генпрокурором или ваши люди сделали это. Я хочу, чтобы вы докопались до сути. Как вы вчера сказали, это безобразие закончилось, весь это бездарный цирк, устроенный Робертом Мюллером (спецпрокурор, занимавшийся расследованием связей Трампа с Россией. — РБК), но они говорят, что многое началось на Украине. Все, что вы можете сделать... Очень важно, чтобы вы это сделали, если это вообще возможно.

В.З.: Да, это очень важно для меня и всего, что вы только что упомянули ранее. Для меня как для президента это очень важно, и мы открыты для сотрудничества. Мы готовы открыть новую страницу в отношениях США и Украины. Я только что отозвал нашего посла из США, его заменит более компетентный и очень опытный дипломат, который будет упорно работать над тем, чтобы наши страны сблизились. Я надеюсь на ваше доверие к нему и установление личных отношений, которые позволят сотрудничать еще эффективнее. Я вам лично сообщаю, что один из моих помощников поговорил с мистером Джулиани (Рудольф Джулиани, советник Трампа. — РБК) буквально недавно, и мы очень надеемся, что он найдет время, чтобы посетить Украину и встретиться со мной. Я еще раз хочу уверить вас, что в нашем лице вы обрели друзей. Я уверяю вас, что вокруг меня только лучшие и самые опытные люди. Мы хорошие друзья, и у вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, чтобы мы могли продолжить наше стратегическое партнерство. Я также планирую окружить себя отборными специалистами, и не только это расследование, я гарантирую как президент Украины, но и любые другие будут проводиться открыто и откровенно. В этом вы можете быть уверены.

Д.Т.: Это прекрасно, потому что я слышал, что у вас был отличный генпрокурор, но его уволили, и это было несправедливо. Многие говорят о том, что силами очень плохих людей удалось сместить очень хорошего прокурора (возможно, речь идет о генпрокуроре Викторе Шокине, который был отправлен в отставку в марте 2016 года, как писали СМИ, под давлением США и ЕС, так как Генпрокуратура в то время вела несколько дел в отношении компании Burisma Holdings. Сын тогдашнего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден с 2014 по 2019 год входил в совет директоров Burisma Holdings. — РБК). Господин Джулиани — очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка — и был отличным мэром. Я попрошу его позвонить вам. Я попрошу позвонить его вместе с генпрокурором. Руди очень хорошо понимает, что происходит, и он очень способный парень. Если вам удастся поговорить, будет великолепно. Бывший посол США на Украине — женщина, от нее не стоило ждать ничего хорошего. И те, с кем она сотрудничала на Украине, такие же. Я просто хочу, чтобы вы знали это. Много разговоров о сыне Байдена, что Байден уволил прокурора, многие люди хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, пришлось бы кстати. Байден хвастался, что это он остановил расследование, так что если вы сможете разобраться... Это даже звучит отвратительно.

В.З.: Я хотел бы сказать о прокуроре. Прежде всего, я понимаю, и я в курсе ситуации. Так как мы получили абсолютное большинство в парламенте, новый генеральный прокурор будет 100% моим человеком, моим кандидатом, которого утвердит парламент, и он начнет работать в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию конкретно в отношении той компании, которую вы упомянули. Вопрос расследования этого дела — это фактически вопрос о том, чтобы убедиться в восстановлении справедливости, так что мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием дела. Ко всему прочему я бы любезно попросил вас предоставить любую дополнительную информацию, если она у вас имеется, чтобы мы провели расследование и осуществили правосудие в нашей стране. Что касается (дословный перевод) посла в Соединенных Штатах из Украины, насколько я помню, ее звали Иванович (речь, по всей видимости, идет о бывшем после США на Украине Мэри Йованович, которую, как писали СМИ, сторонники Трампа обвиняли в попытке свести на нет антикоррупционные расследования на Украине. — РБК). Здорово, что вы стали первым, кто сказал мне, что она плохой посол, потому что я на 100% с вами согласен. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, так как она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не приняла меня в качестве нового президента достаточно хорошо.

Д.Т.: Что ж, ей предстоит пройти через некоторые вещи. Вам позвонит мистер Джулиани, и у меня также будет разговор с генпрокурором Барром (Уильям Барр. — РБК). Мы докопаемся до правды. Уверен, вы разберетесь в этом. Я слышал, с прокурором очень плохо обращались, а он был очень честным прокурором, так что удачи во всем. Надеюсь, что ваша экономика будет лучше и лучше. У вас много активов. Это великая страна. У меня много украинских друзей, этих невероятных людей.

В.З.: Хотел бы сказать, что у меня тоже есть немало друзей-украинцев, которые живут в США. На самом деле, когда я последний раз ездил в США, я останавливался в Нью-Йорке, рядом с Центральным парком, я останавливался в «Трамп Тауэр». Я поговорю с ними и надеюсь увидеться с ними в будущем. Также хотел поблагодарить вас за приглашение посетить США, непосредственно Вашингтон (округ Колумбия). С другой стороны, хочу также заверить вас, что мы отнесемся к делу очень серьезно и проведем расследование. Что касается экономики, то тут есть большой потенциал для наших двух стран, и один из вопросов, очень важный для Украины, — это энергетическая независимость. Я верю, что мы можем достичь успеха и сотрудничать в вопросе энергетической безопасности с США. Мы уже работаем над сотрудничеством. Мы покупаем американскую нефть, но я возлагаю надежды на будущую встречу. У нас будет больше времени и возможностей обсудить это и узнать друг друга получше. Хочу вас поблагодарить за вашу поддержку.

Д.Т.: Хорошо. Что ж, спасибо вам, я признателен. Я скажу Руди и генпрокурору Барру позвонить вам. Спасибо. Когда бы вам ни захотелось посетить Белый дом, не стесняйтесь звонить. Назовите дату, и мы этим займемся. Жду встречи с вами.

В.З.: Большое спасибо. Буду рад приехать, встретиться с вами лично и познакомиться получше. Жду нашей встречи и также хочу пригласить вас на Украину, в Киев, это очень красивый город. У нас красивая страна, которая будет рада вам. С другой стороны, полагаю, что 1 сентября мы будем в Польше и, надеюсь, сможем встретиться там. После этого вы могли бы отправиться на Украину. Мы можем полететь как моим самолетом, так и вашим, который, возможно, намного лучше, чем мой.

Д.Т.: Окей, мы можем этим заняться. Жду встречи с вами в Вашингтоне и, возможно, в Польше, потому что, думаю, мы будем там в это время.

В.З.: Большое спасибо, господин президент.

Д.Т.: Поздравляю с фантастической работой, которую вы проделали. За этим наблюдал весь мир. Не думаю, что это была такая уж неожиданность, но поздравляю.

В.З.: Спасибо, господин президент. До свидания.