Эксперты оценили возможность отказа США от военной помощи Украине

О том, что Трамп обсуждает заморозку выделения средств, также сообщало издание Politico, со ссылкой на высокопоставленного чиновника, а агентство Reuters — на двух высокопоставленных источников. Как отмечает Politico, Трамп намерен проанализировать, соответствует ли выделение помощи национальным интересам США. Анализом займется помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и глава Пентагона Марк Эспер.

Информацию о заморозке средств на помощь Киеву подтвердил пресс-секретарь комитета палаты представителей по ассигнованиям Эван Холландер. «Мы осведомлены о [решении административно-бюджетного управления Белого дома] задержать выделение средств в рамках Инициативы о поддержке безопасности Украины», — сказал он, добавив, что ожидает получить от Белого дома объяснения, с чем связано такое решение.

Вопрос целесообразности

По информации Politico, против выделения средств на поддержку Украины выступает директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани, тогда как Пентагон настаивает на реализации программы в сжатые сроки. Такую версию событий подтверждают и источники телеканала CNN. В администрации Трампа хотят удостовериться, что их союзники сами вносят достаточный вклад в обеспечение своей безопасности, сказал Politico неназванный высокопоставленный чиновник.

Выделение средств на военную помощь имеет значение — такой шаг является свидетельством поддержки Вашингтона Киеву и сдерживающим фактором для Москвы, считает бывший посол США на Украине Джон Хербст. Как отметил эксперт, программа помощи Украине была поддержана большинством в обеих палатах конгресса. «Поэтому, полагаю, что заморозка средств [администрацией Трампа] будет временной. Военная помощь Украине соответствует стратегическим интересам США — с этим согласны как чиновники администрации [Трампа], так и демократы и республиканцы в конгрессе», — сказал он РБК.

Украина представляет меньший интерес для Трампа, чем она представляла для предыдущей администрации, указывает аналитик консалтинговой компании AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс. «Но в конце концов, полагаю, что программа помощи Украине будет реализована. Трамп перестанет фокусироваться на этой проблеме, и его администрация выделит средства Киеву», — предположил он в разговоре с РБК.

Программа поддержки США — это серьезные деньги, но американская помощь не является критической для Украины, полагает директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Эта поддержка важна символически», — сказал он РБК. По мнению эксперта, заморозка средств свидетельствует о корректировках политики США в отношении Украины. «После прихода Трампа в Белый дом энтузиазма США в отношении поддержки Украины нет. От Украины ждут другого — прагматического поворота в отношениях с Россией», — пояснил Карасев.

Оппозиция в конгрессе

Против решения Трампа заморозить средства для помощи Украине выступили в конгрессе. Трамп не предоставил Украине военную помощь, что наносит ущерб национальной безопасности Америки, написал в Twitter председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

За выделение средств Украине выступил и сенатор от Демократической партии США Боб Менендес. «В соответствии с полномочиями конгресса мы утвердили выделение средств на помощь в укреплении обороноспособности Украины, чтобы она могла защитить себя от [...] агрессии Владимира Путина», — указано в заявлении, опубликованном на сайте сенатора. Член палаты общин республиканец Адам Кинзингер назвал заморозку средств для Украины недопустимой и неправильной.

Ранее в администрации Трампа на время заморозили выделение средств на общую сумму в $4 млрд, которые должны были пойти на поддержку зарубежных стран. Белый дом рассматривал возможность сокращения некоторых из этих программ. Однако в комитете палаты представителей по ассигнованиям такое решение назвали недопустимым. В итоге администрация Трампа пересмотрела свое решение и отказалась от планов сокращать бюджет за счет зарубежной помощи.