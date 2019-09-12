Трамп под давлением конгресса разблокировал военную помощь Украине

По данным Reuters, Белый дом выделил $250 млн Киеву за несколько часов до обсуждения в сенате ограничивающей президента поправки. Ранее члены конгресса грозили, что санкционируют помощь Украине вопреки воле Трампа

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Администрация президента США Дональда Трампа разморозила средства в размере $250 млн, предназначенные на военную помощь Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

Ситуация вокруг этих средств в последнее время вызывала недовольство со стороны некоторых членов конгресса. Крайний срок, когда средства должны быть выделены Киеву, истекал в конце текущего финансового года, то есть 30 сентября. Однако в конце августа телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп планирует заморозить эту помощь. Американские законодатели от обеих партий, несогласные с этим решением, пригрозили санкционировать помощь Киеву вопреки решению Трампа.

Со ссылкой на членов сенатского комитета по ассигнованиям Reuters сообщает, что Белый дом разморозил средства для Украины в среду вечером, за несколько часов до того, как комиссия должна была обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, которая помешала бы Трампу поступить подобным образом в будущем.

Представитель администрации Трампа подтвердил, что деньги были выделены. Никаких других подробностей он не привел, добавив лишь, что Белый дом пересматривает программу помощи Украине.