Трамп объяснил отсрочку в выделении военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии связи между задержкой в предоставлении военной помощи Украине и сообщениями о коррупции в стране. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Если вы не говорите о коррупции, с какой стати вы бы стали давать деньги стране, которую считаете коррумпированной?», — сказал американский лидер.

Трамп также сообщил, что не затрагивал этот вопрос в ходе состоявшегося в июле телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я не утверждал, что вы должны сделать что-то — или я не предоставлю вам помощь. Я не оказывал на него никакого давления», — сказал президент. Вместе с тем, Трамп отметил, что «возможно, ничего страшного, если бы я так поступил».

Ранее WSJ узнала, что в ходе прошедшего в июле телефонного разговора между лидерами двух стран Трамп требовал от Зеленского инициировать расследование в отношении сына экс-кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена Хантера. По данным источника издания, американский лидер не говорил о предоставлении военной помощи Украине.