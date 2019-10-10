Зеленский увидел в стенограмме разговора с Трампом подрыв отношений с США

Украинский лидер признался, что остался недоволен обнародованием своей беседы с президентом США, который состоялся в июле. Этот разговор стал поводом для начала процедуры импичмента Дональда Трампа

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Обнародование стенограммы разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа «немного подрывает дипломатические отношения» между странами, считает украинский лидер. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент РБК.

«Я не рад, что это вышло наружу. Потому я считаю, что это немного подрывает любые дипломатические отношения в целом. Считаю, что это неправильно, так как это тот период, когда возможность тактики уменьшилась до нуля», — отметил он.

В конце сентября Белый дом опубликовал стенограмму (.pdf) состоявшегося 25 июля разговора Трампа и Зеленского. Из документа стало известно, что американский лидер попросил своего украинского коллегу расследовать обстоятельства увольнения экс-генпрокурора республики Виктора Шокина, который, в частности, расследовал деятельность компании Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего президента США Джо Байдена, а также дела самого Хантера Байдена. По мнению Трампа, в 2016 году Шокина необоснованно уволили.

Этот телефонный разговор стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Изначально поводом для него стала анонимная жалоба о предполагаемом ненадлежащем взаимодействии главы государства с украинскими властями. Ее американские законодатели получили до публикации стенограммы.