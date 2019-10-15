Миронов заявил о подготовке законопроекта о возвращении смертной казни

Фракция «Справедливая Россия» в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о возвращении смертной казни для террористов, их пособников и убийц несовершеннолетних. Об этом заявил глава партии Сергей Миронов, его слова передает пресс-служба партии.

Депутат напомнил, что ранее обсуждалось введение смертной казни для террористов и их пособников. «Но чем отличается террорист от детоубийцы? Да ничем! Только тем, может быть, что он лозунги никакие не выдвигает. А ничего человеческого в нем не осталось», — заявил Миронов.

Он добавил, что пожизненного наказания для таких преступников, «нелюдей», недостаточно, поэтому в ближайшее время партия внесет на рассмотрение законопроект о частичном возвращении смертной казни. «Этого требует наш народ, этого требует наша совесть, этого требует просто человеческая справедливость», — сказал Миронов.

9 октября в Саратове пропала девятилетняя девочка. В ее поисках приняли участие множество волонтеров и местных жителей. Через несколько дней, ее тело нашли среди гаражей. Подозреваемый в убийстве был задержан. Он объяснил свой поступок тем, что хотел скрыть незаконное владение заброшенным гаражом, в котором его увидела подошедшая девочка.

После появления информации о задержании подозреваемого местные жители провели стихийный митинг, в частности несколько человек обступили автомобиль с подозреваемым и требовали его выдать.