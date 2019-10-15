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Миронов заявил о подготовке законопроекта о возвращении смертной казни

Фракция «Справедливая Россия» в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о возвращении смертной казни для террористов, их пособников и убийц несовершеннолетних. Об этом заявил глава партии Сергей Миронов, его слова передает пресс-служба партии.

Депутат напомнил, что ранее обсуждалось введение смертной казни для террористов и их пособников. «Но чем отличается террорист от детоубийцы? Да ничем! Только тем, может быть, что он лозунги никакие не выдвигает. А ничего человеческого в нем не осталось», — заявил Миронов.

Он добавил, что пожизненного наказания для таких преступников, «нелюдей», недостаточно, поэтому в ближайшее время партия внесет на рассмотрение законопроект о частичном возвращении смертной казни. «Этого требует наш народ, этого требует наша совесть, этого требует просто человеческая справедливость», — сказал Миронов.

9 октября в Саратове пропала девятилетняя девочка. В ее поисках приняли участие множество волонтеров и местных жителей. Через несколько дней, ее тело нашли среди гаражей. Подозреваемый в убийстве был задержан. Он объяснил свой поступок тем, что хотел скрыть незаконное владение заброшенным гаражом, в котором его увидела подошедшая девочка.

После появления информации о задержании подозреваемого местные жители провели стихийный митинг, в частности несколько человек обступили автомобиль с подозреваемым и требовали его выдать.

После убийства девочки депутаты Госдумы от Саратовской области единороссс Евгений Примаков и Ольга Алимова (КПРФ) призвали отменить в России мораторий на смертную казнь. Инициативу поддержала уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя, а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов, по словам которого подобные убийства женщин и детей должны наказываться «жестко и решительно».

11 октября Госдума опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» опрос, согласно которому более 80% респондентов поддержали введение смертной казни для убийц детей и педофилов. В Кремле, однако, комментируя опрос, сообщили, что такие меры сейчас не обсуждаются.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя резонансное убийство, выразила надежду, что убивший девочку в Саратове мужчина не обратится к ней за помощью, и назвала его «мутантом». Детский омбудсмен Анна Кузнецова, в свою очередь, потребовала ужесточить наказания за преступления против детей. Она отметила, что хоть «самое жестокое наказание... не вернет ребенка, но, возможно, остановит следующее преступление».

Против возвращения смертной казни выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что наказание за убийство ребенка должно быть самым жестким и пожизненное заключение может быть для преступника тяжелее, чем лишение жизни.

Теги: Сергей Миронов, «Справедливая Россия»
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Матвиенко выступила против возвращения смертной казни в Россию
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Кремль ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России
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Зюганов поддержал введение смертной казни для убийц женщин и детей
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