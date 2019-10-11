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Анна Кузнецова потребовала ужесточить наказание за убийства детей

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова потребовала ужесточить наказания за преступления против детей. Так она прокомментировала убийство девятилетней девочки в Саратове, передает ТАСС.

Детский омбудсмен отметила, что ее аппарат уже внес предложение ужесточить наказание за преступления против несовершеннолетних в Госдуму. Кузнецова выразила надежду на скорейшее принятие этой меры.

«Хотя, на мой взгляд, самое жестокое наказание не искупит детских страданий, не вернет ребенка, но, возможно, остановит следующее преступление», — заключила она.

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Кузнецова также выразила соболезнования родителям убитой девочки.

В Саратове 9 октября по дороге из дома в школу пропала девятилетняя девочка. На следующий день ее тело нашли среди гаражей в одном из районов города. Позднее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчину, после чего местные жители провели митинг, на котором требовали выдать им заподозренного в преступлении для самосуда. Дело об убийстве ребенка взял под контроль центральный аппарат СКР.

Теги: детский омбудсмен, наказание, ужесточение, убийство, дети
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