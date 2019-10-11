Анна Кузнецова потребовала ужесточить наказание за убийства детей

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова потребовала ужесточить наказания за преступления против детей. Так она прокомментировала убийство девятилетней девочки в Саратове, передает ТАСС.

Детский омбудсмен отметила, что ее аппарат уже внес предложение ужесточить наказание за преступления против несовершеннолетних в Госдуму. Кузнецова выразила надежду на скорейшее принятие этой меры.

«Хотя, на мой взгляд, самое жестокое наказание не искупит детских страданий, не вернет ребенка, но, возможно, остановит следующее преступление», — заключила она.

Кузнецова также выразила соболезнования родителям убитой девочки.