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Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России. Опрос связан с убийством девятилетней девочки в Саратове и личностью подозреваемого в преступлении, над которым жители города пытались совершить самосуд.

К 20:35 мск 77,69% проголосовавших выбрали пункт за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов. Против были 18,62%.

Опрос предваряет текст, в котором приводятся мнения нескольких депутатов на этот счет. В поддержку смертной казни высказались депутат от «Единой России» Евгений Примаков, член КПРФ Ольга Алимова и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Против возвращения к высшей мере наказания выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заметил, что весь мировой опыт говорит о неэффективности казней как средства борьбы с преступностью. «У смертной казни много издержек», — заметил он.

Депутат от «Единой России», родившаяся в Саратове Ольга Баталина, призвала не принимать решения на основе эмоциональных порывов. «Нервы у всех накалены до предела, эмоции зашкаливают», — заявила она, указав, что подобные решения надо принимать спокойно.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, как передает ТАСС, высказался категорически против возвращения смертной казни. Он напомнил, что этой же точки зрения придерживается и Конституционный суд.

Девятилетняя девочка пропала в Саратове 9 октября. Ее близкие и волонтеры организовали поиски, и в ночь на 11 октября ее тело обнаружили в гаражах. Полиция задержала подозреваемого, он признался в убийстве. Ночью после задержания мужчины в Саратове состоялся стихийный митинг, участники которого требовали выдать им предполагаемого преступника.

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Мораторий на смертную казнь действует в России с 1997 года, последний раз казнь проводили в 1996 году. Отказ от использования смертной казни связан с тем, что Россия подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Этот документ подразумевает отказ от использования смертной казни. Он так и не был ратифицирован, однако в 2009 году Конституционный суд России подтвердил запрет на вынесение смертных приговоров.

Накануне, 10 октября, отмечался Всемирный день борьбы со смертной казнью. В связи с этой датой глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что возврат к смертной казни опасен из-за риска судебной ошибки. По его словам, это означает, что человек «присваивает право» решать, кого убивать, а кого — нет, даже если для этого было вынесено решение суда. После смертной казни, говорил Федотов, «реанимировать человека невозможно».

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, протокол к которой запрещает смертную казнь, — базовый документ Совета Европы, в который входит и Россия. Россия ратифицировала саму конвенцию и большую часть дополнений к ней в 1998 году. С 2014 года Москва лишилась права голосовать в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за ситуации на Украине. Это вызвало критику организации и призывы о выходе России из СЕ. Однако летом 2019 года полномочия российской делегации были восстановлены.

В то же время председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в мае этого года указал на то, что выход из СЕ все равно не привел бы к восстановлению смертной казни в России. «Запрет смертной казни держится на решении Конституционного суда», — подчеркивал он.

Теги: смертная казнь, Госдума, опрос
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