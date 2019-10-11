Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России. Опрос связан с убийством девятилетней девочки в Саратове и личностью подозреваемого в преступлении, над которым жители города пытались совершить самосуд.

К 20:35 мск 77,69% проголосовавших выбрали пункт за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов. Против были 18,62%.

Опрос предваряет текст, в котором приводятся мнения нескольких депутатов на этот счет. В поддержку смертной казни высказались депутат от «Единой России» Евгений Примаков, член КПРФ Ольга Алимова и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Против возвращения к высшей мере наказания выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заметил, что весь мировой опыт говорит о неэффективности казней как средства борьбы с преступностью. «У смертной казни много издержек», — заметил он.

Депутат от «Единой России», родившаяся в Саратове Ольга Баталина, призвала не принимать решения на основе эмоциональных порывов. «Нервы у всех накалены до предела, эмоции зашкаливают», — заявила она, указав, что подобные решения надо принимать спокойно.