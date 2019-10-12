Свыше 60 тыс. участников опроса Думы поддержали смертную казнь для убийц

Более 80% пользователей «ВКонтакте», принявших участие в опросе на странице Госдумы, поддержали возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

Согласно данным на 10:50 мск, за возвращение смертной казни проголосовали более 66,2 тыс. пользователей (80,31% от всех проголосовавших). Против выступили около 13,4 тыс. человек (16,3%).

Госдума опубликовала опрос накануне. Поводом стало убийство девятилетней девочки в Саратове. Она пропала 9 октября по пути в школу. Затем ее тело нашли среди гаражей в одном из районов города.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который затем дал признательные показания. Мужчина рассказал, что он самовольно занял заброшенный гараж. 9 октября, когда он находился в нем, мимо проходила девочка. Она спросила, его ли этот гараж. Он предположил, что имущество может принадлежать семье ребенка, испугался разоблачения и убил девочку.