Кремль ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России

Кремль ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России

Комментарий последовал на фоне опроса, который запустила Госдума после убийства девятилетней девочки в Саратове. По последним данным, около 80% проголосовавших поддержали возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время в Кремле не обсуждается. Такое заявление Песков сделал в субботу журналистам, передает ТАСС.

Комментарий Пескова звучит на фоне дискуссии о возможности возвращения смертной казни после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки. Госдума на своей официальной странице во «ВKонтакте» запустила опрос на тему, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.

По данным на 15:20, в опросе приняли участие боле 100 тыс. человек. 79% поддерживают возращение этого вида наказания.

Убийство девятилетней девочки в Саратове произошло на этой неделе. Ребенок пропал по дороге в школу 9 октября. В ночь на 11 октября появилась информация, что найдено тело девочки, а предполагаемый убийца задержан. Им оказался ранее судимый мужчина, на допросе он признался в убийстве.