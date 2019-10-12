Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
NYT узнала про расследование дела о лоббизме против адвоката Трампа Политика, 05:39 Более 40 тыс. домов в Японии остались без электричества из-за тайфуна Общество, 05:25 Зюганов поддержал введение смертной казни для убийц женщин и детей Общество, 04:45 ФРС США вновь будет покупать активы Экономика, 04:43 Появилось видео тренировки Емельяненко и Сигала Спорт, 04:05 В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек Общество, 03:51 Пентагон заявил об обстреле военных США на севере Сирии с позиций Турции Политика, 03:39 Число погибших после нападения на колледж в Керчи выросло до 22 человек Общество, 03:30 Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США Политика, 03:11 Cотрудник ФБК Руслан Шаведдинов сообщил о своем задержании Общество, 02:53 Сборная Англии впервые за десять лет проиграла в отборочном матче Спорт, 02:47 Вашингтон отказался распространить торговую сделку с Китаем на Huawei Политика, 02:30 Турция объяснила обстрел позиций около поста США в Сирии Политика, 01:57 Россия получила приглашение на Паралимпийские игры 2020 года в Токио Спорт, 01:51
Общество ,  
0 
Зюганов поддержал введение смертной казни для убийц женщин и детей

Убийства женщин и детей должны наказываться «жестко и решительно», в том числе и смертной казнью. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает «РИА Новости».  

«Я не жестокий человек, но я считаю, что те, кто поднял руку на детей и женщин, те, кто лишает других жизни, должны быть наказаны, в том числе и смертной казнью», — сказал он. 

По его словам, ранее КПРФ уже вносило предложение об отмене моратория на смертную казнь в Госдуму. «Бороться надо более решительно. Террористы, убийцы должны нести полноту ответственности», — уточнил Зюганов.

Общество
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России начал обсуждаться после убийства 9-летней девочки в Саратове. Накануне Госдума опубликовала «ВКонтакте» опрос об отношении россиян к введению смертной казни. По данным на 04:30 мск проголосовали 64 026 человек, 79,65% — за, 16,86% — против, еще 3,47% выбрали вариант «другое». 

В среду, 9 октября, в Саратове среди гаражей в одном из районов города было обнаружено тело девятилетней девочки. В ночь на пятницу, 11 октября, жители собрались на митинг на месте убийства школьницы и потребовали от полиции выдать для расправы подозреваемого. Ранее судимый за педофилию 35-летений  Михаил Туватин признался в совершении преступления.   

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что возвращение к смертной казни невозможно из-за наличия судебных ошибок. В 1997 году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни.  

Теги: Геннадий Зюганов, смертная казнь, Саратов
Материалы по теме
Мать предполагаемого убийцы из Саратова назвала его «добрым и работящим»
Общество
ФСИН сообщила об отказе суда ввести наблюдение за убийцей из Саратова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter