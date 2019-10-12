Зюганов поддержал введение смертной казни для убийц женщин и детей

Убийства женщин и детей должны наказываться «жестко и решительно», в том числе и смертной казнью. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает «РИА Новости».

«Я не жестокий человек, но я считаю, что те, кто поднял руку на детей и женщин, те, кто лишает других жизни, должны быть наказаны, в том числе и смертной казнью», — сказал он.

По его словам, ранее КПРФ уже вносило предложение об отмене моратория на смертную казнь в Госдуму. «Бороться надо более решительно. Террористы, убийцы должны нести полноту ответственности», — уточнил Зюганов.

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России начал обсуждаться после убийства 9-летней девочки в Саратове. Накануне Госдума опубликовала «ВКонтакте» опрос об отношении россиян к введению смертной казни. По данным на 04:30 мск проголосовали 64 026 человек, 79,65% — за, 16,86% — против, еще 3,47% выбрали вариант «другое».