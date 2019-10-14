Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против возвращения смертной казни в Россию, передает «РИА Новости».

«Я сторонник того, что смертную казнь вводить не надо. Я противник того, чтобы лишать жизни людей», — сказала Матвиенко. При этом она отметила, что наказание за убийство ребенка должно быть самым жестким. По ее словам, пожизненное заключение может быть даже тяжелее для преступника, чем лишение его жизни.

В пятницу, 11 октября, Государственная дума на странице «ВКонтакте» опубликовала опрос по поводу возвращения смертной казни для убийц детей и педофилов. По состоянию на 16:30 мск 14 октября за введение смертной казни проголосовали 114,2 тыс. пользователей, или 79,16%. Против выступили 25 тыс. опрошенных (17,38%).

Поводом для публикации опроса стало убийство девятилетней девочки в Саратове. Она пропала 9 октября по дороге в школу. Позже ее тело обнаружили за гаражами. Подозреваемый в убийстве объяснил, что он самовольно занял чужой гараж, а девочка проходила мимо и поинтересовалась, принадлежит ли помещение ему. Мужчина предположил, что гараж может принадлежать семье девочки. Он испугался, что его разоблачат, поэтому и убил ребенка. На прощание с девочкой пришли сотни жителей Саратова.