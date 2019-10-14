Москалькова назвала убийцу девочки в Саратове мутантом

Омбудсмен сказала, что убивший школьницу в Саратове — «получеловек» и она надеется, что за помощью он к ней не обратится. Предполагаемый убийца имеет непогашенную судимость за разбой и изнасилование

Татьяна Москалькова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выразила надежду, что убивший девочку в Саратове мужчина не обратится к ней за помощью, поскольку она не является уполномоченным «по правам мутантов».

«Я уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов. Очень надеюсь, что этот получеловек не обратится ко мне за помощью», — приводит ее слова «РИА Новости».

Девочка в Саратове пропала 9 октября по дороге в школу. Позднее ее тело нашли среди гаражей. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний Михаил Туватин, который на допросе рассказал, что некоторое время назад занял заброшенный гараж. 9 октября мимо проходила девочка, которая поинтересовалась, его ли это гараж. Подозреваемый предположил, что гараж может принадлежать семье школьницы и, испугавшись разоблачения, затащил ребенка в здание и убил.

По данным следствия, Туватин был судим за совершение тяжких преступлений, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Суд арестовал его на два месяца.