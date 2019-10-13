Саудовский министр осудил военную операцию Турции в Сирии

Эр-Рияд не поддерживает решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о начале военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на брифинге для журналистов, организованном Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) накануне визита президента России Владимира Путина в королевство. Слова министра передает корреспондент РБК.

«Мы осуждаем турецкое вторжение, турецкую агрессию в отношении Сирии. Вчера была встреча министров иностранных дел ЛАГ, которые приняли заявление, осуждающее атаки, и призвали Турцию вывести войска из Сирии. И также призвали международное сообщество взять ответственность и обеспечить прекращение агрессии», — сказал министр.

Он также добавил, что США все еще работают со своими союзниками на севере Сирии. По мнению аль-Джубейра, Вашингтон должен самостоятельно определять свою политику.

«Было бы самонадеянно с моей стороны говорить, что тот или иной подход правильный или нет. Мы ведем тесные консультации со своими партнерами в Вашингтоне, так же как и с теми силами, которые мы поддерживаем в Сирии, и ищем лучший способ решить ситуацию», — добавил министр.