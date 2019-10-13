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Операция Турции в Сирии ,  
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Саудовский министр осудил военную операцию Турции в Сирии

Эр-Рияд не поддерживает решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о начале военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на брифинге для журналистов, организованном Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) накануне визита президента России Владимира Путина в королевство. Слова министра передает корреспондент РБК.

«Мы осуждаем турецкое вторжение, турецкую агрессию в отношении Сирии. Вчера была встреча министров иностранных дел ЛАГ, которые приняли заявление, осуждающее атаки, и призвали Турцию вывести войска из Сирии. И также призвали международное сообщество взять ответственность и обеспечить прекращение агрессии», — сказал министр.

Он также добавил, что США все еще работают со своими союзниками на севере Сирии. По мнению аль-Джубейра, Вашингтон должен самостоятельно определять свою политику.

Политика
Военная операция Турции в Сирии. Главное

«Было бы самонадеянно с моей стороны говорить, что тот или иной подход правильный или нет. Мы ведем тесные консультации со своими партнерами в Вашингтоне, так же как и с теми силами, которые мы поддерживаем в Сирии, и ищем лучший способ решить ситуацию», — добавил министр.

При этом он отказался комментировать заявление курдского руководства о том, что США должны защищать людей, с которыми Вашингтон вел совместную борьбу с «Исламским государством» (ИГ — запрещенная в России террористическая группировка).

США вступили в борьбу против «Исламского государства» в Сирии в 2014 году. Соответствующее решение принял бывший президент США Барак Обама.

Фотогалерея 
Турецкая военная техника у границы с Сирией. Фоторепортаж

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции под названием «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Ее основной целью стали курдская группировка YPG («Отряды народной самообороны»), которую Анкара считает террористической организацией, а также курдские Сирийские демократические силы, союзные Соединенным Штатам.

Вашингтон отказался поддерживать военную операцию. Президент США Дональд Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции в том случае, если Анкара не будет «играть по правилам». Впоследствии он подписал указ о наделении Минфина США правом ввести санкции против Турции. В поддержку санкций против властей Турции, в том числе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, выступили американские сенаторы. Действия Турции осудили и ряд европейских стран. В частности, на фоне военной операции Франция и Германия объявили о прекращении поставок оружия Анкаре.

Теги: Турция, Сирия, Саудовская Аравия, военная операция в Сирии
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