Турция отклонила идею Трампа о посредничестве США с курдами в Сирии

Анкара не поддерживает идею президента США Дональда Трампа о посредничестве Вашингтона в достижении договоренностей между Турцией и курдами в Сирии. Об этом сообщил в интервью немецкой телекомпании Deutsche Welle министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы не посредничаем, не ведем переговоры с террористами. Единственное, что нужно сделать, чтобы эти террористы (курдские «Отряды народной самообороны» (YPG). — РБК) сложили оружие. Мы пробовали политическое решение в Турции в прошлом, и мы увидели, что произошло», — сказал Чавушоглу.

Он также отметил, что участники курдской группировки YPG наряду с членами Рабочей партии Курдистана нарушают мир в Германии.

«Они могут добавлять новые имена, наносить макияж, но это та же террористическая группа. Германия сейчас начинает осознавать проблему. Но пока не так много немецких политиков, которые говорят, что они террористы. И теперь некоторые политики даже поддерживают РПК», — добавил турецкий министр.