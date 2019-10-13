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Трамп сообщил о необходимости вернуть американских военных из Сирии

Американские войска не обязаны заниматься обеспечением безопасности границы Сирии с Турцией и должны покинуть страну. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время выступления на конференции консерваторов, трансляцию вел телеканал NBC News.

«Пусть у них будут свои границы. Не думаю, что в следующие 15 лет наши солдаты должны быть там, охраняя границу между Турцией и Сирией, в то время как мы не можем охранять свои собственные границы», — заявил он.

Ранее Трамп назвал отправку американских войск на Ближний Восток худшим решением властей США за всю историю страны. Президент отметил, что боевые действия между различными группировками на Ближнем Востоке продолжались «сотни лет» и США не стоило вмешиваться. Американский лидер объявил, что теперь для страны закончены «эти глупые бесконечные войны».

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции на северо-востоке Сирии, где сосредоточены силы курдских «Отрядов народной самообороны», которых Анкара считает террористами. В Вашингтоне не поддержали операцию и отказались в ней участвовать. Позже Пентагон сообщил, что 50 американских военных, находящихся в зоне операции Турции, вывели оттуда. Представитель Белого дома пояснил, что их переводят на базы в других регионах. Трамп отмечал, что США не бросили курдов, однако курды сочли, что Вашингтон «продал» их Анкаре.

Теги: Дональд Трамп, Сирия
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