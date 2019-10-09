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Пелоси назвала сокрытием правды отказ Белого дома расследовать импичмент

Отказ Белого дома от сотрудничества с демократами Палаты представителей Конгресса США в рамках импичмента президенту Дональду Трампу является попыткой скрыть предательство демократии, считает спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Соответствующее заявление опубликовано на сайте спикера нижней палаты.

«Президент пытается ввести беззаконие. Его действия угрожают нашей национальной безопасности, нарушают Конституцию, подрывают целостность наших выборов. Письмо Белого дома — это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом. Письмо очевидно ложное, это очередная незаконная попытка скрыть усилия администрации Трампа по привлечению иностранных сил, чтобы вмешаться в выборы 2020 года», — говорится в тексте заявления.

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По мнению спикера нижней палаты, американский президент злоупотреблял своим служебным положением и нарушил клятву защищать и оберегать конституцию. В своем заявлении Пелоси предостерегла Белый дом от «попыток скрыть правду о злоупотреблении властью президентом», пообещав привлечь Трампа к ответственности.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подтвердила отказ от сотрудничества с демократами в рамках процедуры импичмента Трампу. Она отметила, что в письме демократов «отсутствует какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства». Кроме того, Гришэм обвинила демократов в попытках оказать влияние на предстоящие в 2020 году президентские выборы и в нарушении гражданских свобод и принципе разделения властей.

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О начале процедуры импичмента в отношении Трампа Пелоси объявила 25 сентября. Поводом тому послужила публикация в газете The Wall Street Journal о попытке Трампа оказать давление на украинского президента Дональда Трампа в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в 25 июля текущего года.

В ней утверждалось, что во время беседы с Зеленским Трамп якобы пообещал восстановить военную помощь Украине в том случае, если Киев начнет расследование в отношении Роберта Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. 

Впоследствии Белый дом разместил стенограмму получасового разговора двух лидеров. Как стало известно, в ходе беседы Трамп и Зеленский обсудили возможность активизации расследования в отношении Байдена-старшего, который является вероятным противником Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

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Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа

На фоне выдвинутых в адрес Трампа обвинений Владимир Зеленский сообщил о готовности правоохранительных органов Украины вести расследование относительно нарушений украинских законов, однако они не будут делать этого по приказу из-за границы, заверил украинский лидер.

Теги: Белый дом, импичмент, Дональд Трамп, демократы, Конгресс США
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