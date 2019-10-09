Пелоси назвала сокрытием правды отказ Белого дома расследовать импичмент

Отказ Белого дома от сотрудничества с демократами Палаты представителей Конгресса США в рамках импичмента президенту Дональду Трампу является попыткой скрыть предательство демократии, считает спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Соответствующее заявление опубликовано на сайте спикера нижней палаты.

«Президент пытается ввести беззаконие. Его действия угрожают нашей национальной безопасности, нарушают Конституцию, подрывают целостность наших выборов. Письмо Белого дома — это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом. Письмо очевидно ложное, это очередная незаконная попытка скрыть усилия администрации Трампа по привлечению иностранных сил, чтобы вмешаться в выборы 2020 года», — говорится в тексте заявления.

По мнению спикера нижней палаты, американский президент злоупотреблял своим служебным положением и нарушил клятву защищать и оберегать конституцию. В своем заявлении Пелоси предостерегла Белый дом от «попыток скрыть правду о злоупотреблении властью президентом», пообещав привлечь Трампа к ответственности.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подтвердила отказ от сотрудничества с демократами в рамках процедуры импичмента Трампу. Она отметила, что в письме демократов «отсутствует какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства». Кроме того, Гришэм обвинила демократов в попытках оказать влияние на предстоящие в 2020 году президентские выборы и в нарушении гражданских свобод и принципе разделения властей.