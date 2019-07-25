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Трамп поздравил Зеленского с победой его партии на парламентских выборах

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил украинского лидера Владимира Зеленского с победой его партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Трамп выразил уверенность, что обновленное украинское правительство сможет завершить расследования дел о коррупции в стране и повысить имидж Украины.

Лидер США также заявил о готовности оказывать поддержку Киеву в вопросах суверенитета и территориальной целостности, а также в реализации программы реформ.

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Зеленский, в свою очередь, выразил благодарность Вашингтону за усиление введенных антироссийских санкций и сохранение давления на Москву.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. После подсчета 99,9% бюллетеней победу одерживает партия Зеленского «Слуга народа», которая набрала более 43% голосов украинцев. Также необходимое число голосов для попадания в Раду набрали еще четыре партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала результаты выборов, отметив, что теперь у украинского лидера будет меньше возможностей оправдать свои действия или бездействия.

 

Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, парламентские выборы, телефонный разговор
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