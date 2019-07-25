Трамп поздравил Зеленского с победой его партии на парламентских выборах

Трамп поздравил Зеленского с победой его партии на парламентских выборах

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил украинского лидера Владимира Зеленского с победой его партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Трамп выразил уверенность, что обновленное украинское правительство сможет завершить расследования дел о коррупции в стране и повысить имидж Украины.

Лидер США также заявил о готовности оказывать поддержку Киеву в вопросах суверенитета и территориальной целостности, а также в реализации программы реформ.

Зеленский, в свою очередь, выразил благодарность Вашингтону за усиление введенных антироссийских санкций и сохранение давления на Москву.