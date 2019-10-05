Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что любопытно наблюдать за процессом импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1».

По его словам, из этой ситуации ничего сверхкритичного не произойдет, так что не стоит волноваться за США. «У них все будет нормально. Но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживем — увидим. Смотреть за этим любопытно», — сказал Медведев.

Материал дополняется.