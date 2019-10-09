Опрос показал нежелание американцев увольнять Трампа

Жители США считают, что для импичмента президента у законодателей нет достаточных доказательств.

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Большинство жителей США считают, что Конгрессу необходимо выяснить, действительно ли президент Дональд Трамп нарушил закон, когда просил Владимира Зеленского возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Однако пока они не видят оснований для импичмента, следует из результатов опроса, который Wall Street Journal провела вместе с телеканалом NBC.

Лишь 24% респондентов ответили, что у Конгресса уже сейчас достаточно доказательств вины президента, а потому необходимо запустить процедуру импичмента. 31% заявил, что законодателям сначала нужно разобраться в случившемся и выяснить, действительно ли есть основания для лишения Трампа полномочий. В свою очередь 39% опрошенных сказали, что собранных сведений недостаточно, а потому президент в любом случае должен доработать до следующих выборов.

Немного другие данные показал другой опрос, где людей попросили сделать выбор: уволить Трампа или не делать ничего. 41% респондентов высказались за первый вариант, 49% - за второй.

Опрос, который провело агентство Reuters показывает, что среди сторонников Демократической партии за неделю возросло число тех, кто считает, что Трампа нужно отправлять в отставку даже в том случае, если это повредит демократам на выборах 2020 года. Этот показатель достиг 79%. Среди сторонников Республиканской партии сторонников импичмента всего 12%.

О начале процедуры импичмента объявила спикер Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси. По ее мнению, Трамп серьезно нарушил Конституцию, выдвигая требования Зеленскому касательно сына Байдена. В Белом доме действия оппонентов считают незаконными. В заявлении, которое 8 октября распространила пресс-служба президентской администрации, говорится о том, что Белый дом не будет сотрудничать с демократами в данном вопросе. Там также указали, что Пелоси не имеет права говорить о процедуре импичмента, пока в Палате представителей не будет проведено голосование по этому вопросу.