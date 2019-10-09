Белый дом отказался сотрудничать с демократами по импичменту Трампа

Белый дом не намерен сотрудничать с демократами Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Пославшись на письмо демократов, Гришэм отметила, что в их расследовании в рамках процедуры импичмента «отсутствует какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и даже самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства».

«По чисто политическим причинам демократы решили, что их желание отменить итоги выборов 2016 года позволяет им провести так называемое расследование в рамках процедуры импичмента, которое идет вразрез с основными правами, гарантированными каждому американцу», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она отметила, что действия демократов являются оскорблением Конституции, так как они проводятся за закрытыми дверями и лишают президента права вызывать свидетелей, требовать перекрестного допроса свидетелей и иметь доступ к уликам и множествам других основных прав. По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп «не сделал ничего плохого и демократам об этом известно».