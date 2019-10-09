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Белый дом отказался сотрудничать с демократами по импичменту Трампа

Белый дом не намерен сотрудничать с демократами Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Пославшись на письмо демократов, Гришэм отметила, что в их расследовании в рамках процедуры импичмента «отсутствует какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и даже самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства».

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«По чисто политическим причинам демократы решили, что их желание отменить итоги выборов 2016 года позволяет им провести так называемое расследование в рамках процедуры импичмента, которое идет вразрез с основными правами, гарантированными каждому американцу», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она отметила, что действия демократов являются оскорблением Конституции, так как они проводятся за закрытыми дверями и лишают президента права вызывать свидетелей, требовать перекрестного допроса свидетелей и иметь доступ к уликам и множествам других основных прав. По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп «не сделал ничего плохого и демократам об этом известно».

Гришэм указала, что целью демократов является оказание влияния на предстоящие в 2020 году выборы. Она также обвинила демократов в нарушении  гражданских свобод и принципе разделения властей. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что американский президент и его администрация продолжат бороться за американский народ, развитие экономики страны, повышение благосостояния и защиту интересов Америки как внутри страны, так и за рубежом.

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Поводом для этого послужили публикации в американских СМИ о попытке Трампа оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора, состоявшегося 25 июля текущего года. В итоге Белый дом обнародовалстенограмму разговора. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили возможность активизации расследования в отношении бывшего вице-президента США и соперника Трампа по предвыборной гонке 2020 года Джозефа Байдена.

После сообщений в прессе руководители комитетов в палате представителей, в том числе Шифф, объявили о начале расследования в отношении Трампа.
Как отметила Пелоси, президент действиями серьезно нарушил Конституцию. В свою очередь, Трамп обвинил Пелоси в государственной измене и предложил объявить ей импичмент.

На фоне обвинений в адрес американского президента Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы Украины готовы расследовать нарушения украинских законов, но не будут делать этого по приказу из-за границы.

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Согласно американскому законодательству процедура импичмента президента в случае нарушения им Конституции может быть инициирована палатой представителей. В том случае, если резолюцию поддержат 226 членов палаты. то ее направят в сенат. После подробного расследования и выслушивания всех заинтересованных сторон члены верхней палаты конгресса должны будут проголосовать за окончательное решение: поддержать импичмент должны две трети от списочного состава.

Теги: белый дом, Дональд Трамп, импичмент, демократы
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