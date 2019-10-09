В Европарламенте заявили о готовности предоставить новую отсрочку Brexit

Глава Европарламента Давид Сассоли по итогам встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном в Брюсселе заявил о готовности предоставить для Великобритании новую отсрочку даты выхода страны из состава Евросоюза. По словам Сассоли, это возможно будет в том случае, если на то будет веская причина и запрос от Лондона. Соответствующее заявление размещено на сайте Европарламента.

«Что касается отсрочки, то Европарламент открыт для такой возможности, если для этого есть веская причина или цель. Но запрос на отсрочку должен быть от Великобритании, и не мне комментировать политические споры или правовые вопросы, которые обсуждаются в Соединенном Королевстве», — заявил Сассоли.

Он отметил, что в настоящее время прогресс на переговорах между Брюсселем и Лондоном отсутствует. По словам главы Европарламента, согласованная 25 ноября 2018 года сделка остается «наилучшей возможной», в то время как план Джонсона не решает главные проблемы. Сассоли также заявил, что Европарламент не допустит заключение сделки, подрывающей соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года, положившее конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии — прим. РБК).

По словам главы Европарламента, «на данном этапе есть две альтернативы сделке: отсрочка или Brexit без сделки». Он также отметил, что отсутствие сделки для обеих сторон будет экономически ущербным. «Brexit без сделки, безусловно, будет ответственностью правительства Великобритании», — заключил Сассоли.