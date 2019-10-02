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Политика ,  
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Борис Джонсон сообщил о новом плане по Brexit
Премьер-министр Британии Борис Джонсон подготовил новый план по Brexit, подробности которого представит Евросоюзу в среду. Однако в Брюсселе на возможность соглашения с Лондоном смотрят скептично

В среду, 2 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит Евросоюзу новый план по выходу из ЕС. Об этом премьер заявил в речи на ежегодной конференции Консервативной партии (трансляция велась в Facebook). «Сегодня в Брюсселе мы представим то, что, по моему мнению, является конструктивными и разумными предложениями, которые позволят добиться компромисса обеим сторонам», — сказал он.

После избрания премьером в июле Борис Джонсон пытался найти консенсус по условиям выхода из ЕС, однако до сих пор Лондон и Брюссель не пришли к соглашению. Стороны, в частности, не договорились о способе сохранить прозрачной границу Северной Ирландии (часть Соединенного Королевства) и Ирландской Республики (член ЕС). В среду Джонсон назвал принципы, на которых будет основываться его план:

  • на границе Северной Ирландии и Ирландии не появятся таможенные пункты;
  • договоренности по границе должны поддержать политики в Северной Ирландии;
  • на территории острова Ирландия будет создана единая зона стандартов для сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания;
  • Соединенное Королевство целиком получит независимость в торговой политике после выхода из ЕС.

По словам Джонсона, его предложение — окончательное, и если в Брюсселе его не примут, то Британия может выйти из ЕС без соглашения. «Если мы не получим соглашения из-за [несогласия по] техническим вопросам о будущем таможенных проверок [...], то не надо гадать, какая нас ждет альтернатива. Альтернатива — это [Brexit] без сделки», — предупредил премьер.

Однако в ЕС на предложения Джонсона уже отреагировали критично. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что озвученный Британией план «не способен стать основой соглашения [по Brexit]». Джонсон до сих пор не обозначил конкретных деталей плана по ирландской границе, и его речь на конференции была адресована прежде всего на внутреннюю публику, сказал Би-би-си дипломатический источник в ЕС.

Автор: Евгений Пудовкин
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