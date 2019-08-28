Елизавета II одобрила приостановку работы парламента

Королева Великобритании одобрила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке текущей сессии парламента до середины октября

Королева Елизавета II одобрила предложение главы правительства страны Бориса Джонсона о приостановке текущей сессии парламента, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского Тайного совета (Privy Council).

Согласно этому документу, перерыв в работе парламента продлится около месяца — начнется между 9 и 12 сентября и закончится 14 октября.

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