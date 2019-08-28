Елизавета II одобрила приостановку работы парламента

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,73 +0,29 EUR Бирж. 73,92 +0,23 Brent 60,76 +3,51% USD Нал. 67,16 66,26 EUR Нал. 74,36 73,51 USD ЦБ 66,41 +0,15 EUR ЦБ 73,66 +0,05 EUR/USD 1,1079 -0,0011 BTC/USD Бирж. 10 191,90 +6,91 IMOEX 2 675,79 +0,62% RTSI 1 263,27 +0,37% DJIA 25 793,40 +0,07% Nasdaq 7 805,86 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента ₽265,65 (+22,08%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+12,02%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,16%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+36,66%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента ₽265,65 (+22,08%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+12,02%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,16%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+36,66%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 66,41 (+0,15) Quote, 13:41
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 73,66 (+0,05) Quote, 13:41
МЭР назвало единственный вариант подорожания доллара до 70 рублей Финансы, 17:33 Набсовет ВЭБа рассмотрит мегапроект «Газпрома» и экс-партнера Ротенберга Бизнес, 17:32 ВЭБ сообщил о судебном запрете на продажу своей украинской «дочки» Финансы, 17:31 Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Политика, 17:25 На Украине соцопрос показал рекордный уровень доверия Зеленскому Политика, 17:25 С 2020 года водители смогут проверять историю автомобиля на госуслугах Общество, 17:18 Как мода на веганскую кожу добралась до машин Tesla — Bloomberg Pro, 17:18 Экс-посол России в Лондоне станет новым ректором Дипломатической академии Общество, 17:17 Экс-глава российских футбольных судей обвинил СМИ в неуважении к арбитрам Спорт, 17:16 После обрушения здания в Новосибирске задержали трех человек Общество, 17:16 Как остановить распространение ненависти в интернете Стиль, 17:08 Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России Экономика, 17:04 Пострадавшая в Турции российская девочка умерла в больнице Общество, 16:59 ГИБДД предложила изучать в школах автомобильное дело Общество, 16:52
Brexit ,  
0 
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании одобрила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке текущей сессии парламента до середины октября

Королева Елизавета II одобрила предложение главы правительства страны Бориса Джонсона о приостановке текущей сессии парламента, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского Тайного совета (Privy Council).

Согласно этому документу, перерыв в работе парламента продлится около месяца — начнется между 9 и 12 сентября и закончится 14 октября.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Борис Джонсон, Елизавета II
Материалы по теме
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter