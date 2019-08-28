Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit

Работа парламентариев будет остановлена с середины сентября до середины октября. По планам премьера Британии это помешает предотвратить «жесткий» выход страны из ЕС — без соглашения между Лондоном и Брюсселем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News. Глава правительства заявил, что такой шаг позволит реализовать планы по Brexit. Джонсон пытается предотвратить «жесткий» выход Британии из ЕС — без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Парламентарии выходят с каникул 3 сентября. Таким образом, отмечает телеканал, у них остается несколько дней до приостановки работы и несколько дней после приостановки для того, чтобы каким-то образом помешать выходу страны из ЕС без соглашения. Джонсон неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября независимо от того, будут ли утверждены условия Brexit.

Лондон пытается добиться изменений, связанных с так называемым бэкстопом — механизмом, необходимым для недопущения появления физической границы между Северной Ирландией (входит в состав Великобритании) и Ирландией (член ЕС) после Brexit. Бэкстоп подразумевает, что Северная Ирландия продолжит находиться в Таможенном союзе ЕС и на едином европейском рынке до тех пор, пока стороны не придут к соглашению о границе. Джонсон заявлял, что этот пункт соглашения носит антидемократический характер, так как жители Северной Ирландии не смогут влиять на законодательные акты ЕС, которые будут к ним применяться.