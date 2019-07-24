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United Technologies $165 (+21,73%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,74%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Джонсон заявил о выходе Великобритании из ЕС до 31 октября

Новый премьер Великобритании Борис Джонсон подтвердил свои обещания вывести страну из ЕС до 31 октября, передает SkyNews. По его словам, это произойдет вне зависимости от любых обстоятельств.

«Мы собираемся выполнить неоднократные обещания парламента перед народом и покинем Евросоюз 31 октября без всяких «если» или «но», — заявил Джонсон во время первого публичного выступления в роли премьера. Джонсон подчеркнул, что выход из ЕС был «фундаментальным решением» жителей Великобритании. «Они хотели, чтобы их законы принимали те люди, которых они могут избирать и отстранять от должности», — сказал он.

Вместе с тем Джонсон выразил надежду, что Лондону удастся добиться от Брюсселя приемлемого соглашения по выходу из ЕС взамен той сделки, которая обсуждалась с руководством Евросоюза его предшественницей, Терезой Мэй. Сценарий с полным отсутствием сделки он счел «маловероятным».

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Выход Великобритании из ЕС до 31 октября Джонсон анонсировал ранее, во время борьбы за пост премьера. Он отмечал, что это должно произойти вне зависимости от соглашения по Brexit, отметив, что страна была готова к выходу из Евросоюза еще в конце марта. Он не исключал, что если препятствовать этому будет парламент, его работа может быть приостановлена.

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Теги: Борис Джонсон, Великобритания, Brexit
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