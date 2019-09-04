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Brexit ,  
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Палата общин решила обязать правительство Джонсона отсрочить Brexit
Документ, обязывающий отсрочить выход Великобритании из ЕС до 31 января, поддержали 327 парламентариев. Теперь он должен быть одобрен членами палаты лордов
Фото: Jessica Taylor / AP

Палата общин Великобритании одобрила законопроект, который обязывает правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава ЕС, намеченный на 31 октября. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект о переносе Brexit поддержали 327 парламентариев, против высказались 299. Теперь документ будет рассматривать палата лордов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал принятие законопроекта и заявил, что 15 октября должны быть проведены внеочередные выборы.

Накануне британские депутаты поменяли повестку парламента для того, чтобы рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки с ЕС. Джонсон заявил, что, если парламентарии проголосуют за остановку переговоров и вынудят в очередной раз отсрочить Brexit, придется провести досрочные выборы.

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В конце августа Джонсон обратился к королеве Елизавете II с просьбой о завершении текущей сессии парламента в середине сентября, она одобрила предложения. Возобновить работу парламента глава правительства предложил 14 октября — за 17 дней до выхода из ЕС. Если условия договора не смогут определить до 31 октября, то королевство автоматически выйдет из Евросоюза. Таким образом, у парламентариев есть только несколько дней до приостановки работы и несколько дней после, чтобы помешать Brexit без соглашения.

Джонсон ранее неоднократно говорил, что выведет Великобританию из ЕС до 31 октября, поскольку выход из Евросоюза был «фундаментальным решением жителей Соединенного Королевства».

Автор: Юлия Выродова
Теги: Борис Джонсон, Brexit, Великобритания
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