Палата общин решила обязать правительство Джонсона отсрочить Brexit

В конце августа Джонсон обратился к королеве Елизавете II с просьбой о завершении текущей сессии парламента в середине сентября, она одобрила предложения. Возобновить работу парламента глава правительства предложил 14 октября — за 17 дней до выхода из ЕС. Если условия договора не смогут определить до 31 октября, то королевство автоматически выйдет из Евросоюза. Таким образом, у парламентариев есть только несколько дней до приостановки работы и несколько дней после, чтобы помешать Brexit без соглашения.

Джонсон ранее неоднократно говорил, что выведет Великобританию из ЕС до 31 октября, поскольку выход из Евросоюза был «фундаментальным решением жителей Соединенного Королевства».