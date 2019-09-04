Палата общин решила обязать правительство Джонсона отсрочить Brexit

Палата общин Великобритании одобрила законопроект, который обязывает правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава ЕС, намеченный на 31 октября. Об этом сообщает Reuters.
Законопроект о переносе Brexit поддержали 327 парламентариев, против высказались 299. Теперь документ будет рассматривать палата лордов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал принятие законопроекта и заявил, что 15 октября должны быть проведены внеочередные выборы.
Накануне британские депутаты поменяли повестку парламента для того, чтобы рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки с ЕС. Джонсон заявил, что, если парламентарии проголосуют за остановку переговоров и вынудят в очередной раз отсрочить Brexit, придется провести досрочные выборы.