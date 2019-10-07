Володин назвал дату возвращения допрошенного ФБР депутата Госдумы

Депутат Государственной думы Инга Юмашева, которую допросили сотрудники ФБР в Нью-Йорке, вернется Россию 8 октября. Об сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Завтра коллега Юмашева прилетит на родину. Мы с ней встретимся, обсудим произошедшее», — сказал Володин. Накануне спикер Госдумы назвал действия спецслужб циничной провокацией, заметив, что таким образом США нарушают «взятые на себя международные обязательства».

Сотрудники ФБР США задержали Юмашеву в Нью-Йорке 6 октября и вызвали на допрос. Как сообщал посол России в США Анатолий Антонов, депутат прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». По его словам, сотрудники спецслужб задавали Юмашевой «непонятные и неприемлемые» вопросы, не уточнив, что именно стало причиной для ее задержания. В ФБР от комментариев отказались.

После часового допроса в одном из нью-йоркских аэропортов Юмашева была отпущена, позднее она подтвердила, что прибыла в Сан-Франциско для участия в форуме 7 октября. Посольство направило Госдепу США ноту протеста в связи с инцидентом, в Кремле задержание Юмашевой также назвали неприемлемым.