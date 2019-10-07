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Кремль назвал неприемлемым допрос депутата Госдумы сотрудниками ФБР

Ситуация с задержанием в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой и ее последующим допросом ФБР вызывает глубокую озабоченность, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность», — сказал Песков. Российская сторона считает неприемлемыми подобные действия в отношении депутата, добавил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что МИД уже выступил с необходимыми заявлениями по теме.

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Материал дополняется.

Теги: депутат Госдумы, Дмитрий Песков
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