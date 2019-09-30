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МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны

Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну развязали власти США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США», — сказал замминистра. По его словам, Россия уже долго испытывает трудности с направлением в командировки сотрудников посольств и генконсульств. «Отвечаем зеркально в этом случае: американцам сложно решать свои проблемы у нас, мы знаем об этом. Предлагаем договариваться, а не действовать по принципу «око за око, зуб за зуб», но пока не получается», — отметил Рябков.

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Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН

24 сентября стало известно, что десяти членам российской делегации, которые собирались принять участие в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отказали в выдаче американских виз. Среди них оказались сенатор Константин Косачев, депутат Госдумы Леонид Слуцкий и сотрудники МИДа.

В Кремле ситуацию с невыдачей виз российским дипломатам назвали неприемлемой и тревожной. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нарушение правил властями США требует «жесткой реакции со стороны Москвы». МИД России направил заместителю посла США ноту протеста.

Впервые о развязанной США визовой войне в июле заявил посол России в этой стране Анатолий Антонов. Поводом для разгоревшегося межгосударственного конфликта стало выдворение из США 60 российских дипломатов с семьями. Ограничения, как утверждал посол, коснулись учителей, поваров и водителей.

Теги: МИД России, США, визы
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