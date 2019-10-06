Володин назвал циничной провокацией допрос депутата Госдумы в США

Ноту протеста из-за ситуации с Ингой Юмашевой американской стороне направили российские дипломаты. Депутат прилетела в США для участия в форуме

Инга Юмашева (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой, задержанной в аэропорту Нью-Йорка, — это «циничная провокация» со стороны спецслужб США, своими действиями Соединенные Штаты нарушают взятые на себя международные обязательства. Так ситуацию прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что Юмашева организовывает в Госдуме работу группы по связям с американским конгрессом и «участвует в непростом диалоге» между странами. «И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию», — заявил он.

По словам председателя Госдумы, в США есть силы, желающие обострения отношений с Россией. Действия, создающие неблагоприятную атмосферу в двусторонних отношениях, «недопустимы и заслуживают осуждения», добавил Володин.

О задержании Юмашевой по прилете на форум в Нью-Йорк стало известно в ночь на 6 октября. В аэропорту ее попросили пройти в отдельное помещение, где сотрудник ФБР час ее допрашивал, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, депутату предложили встретиться с американским агентом в неформальной обстановке и продолжить беседу. Юмашевой задавали «неясные и неприемлемые вопросы», отметил Антонов. Российская дипмиссия выразила Госдепартаменту протест в связи с инцидентом.

Юмашева сообщила «РБК Уфа», что передала всю информацию об инциденте российским дипломатам, которые взяли ситуацию на свой контроль. Она добавила, что находится в Сан-Франциско, где ожидает начала российско-американского форума «Диалог Форт-Росс», ради участия в котором и прилетела в США.