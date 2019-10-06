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Политика ,  
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ФБР задержало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам посла Россию, сотрудники ФБР задавали депутату Инге Юмашевой «непонятные, неясные и неприемлемые» вопросы
Инга Юмашева (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС)

Сотрудник ФБР час допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», передает «РИА Новости» со ссылкой на посла России Анатолия Антонова.

«Она была задержана в аэропорту Нью-Йорка. Ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа», — сказал посол журналистам.

По его словам, Юмашевой предложили встретиться с сотрудником ФБР в неформальной обстановке и продолжить общение. Депутату задавали «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы», заявил посол.

Антонов назвал действия ФБР возмутительными, посольство направило ноту протеста в Госдеп. Он отметил работу Юмашевой над стабилизацией и развитием отношений Москвы и Вашингтона.

«Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса», — добавил посол.

В чем заключаются претензии ФБР к Юмашевой, не уточняется.

Политика
США снова отказались выдать визы российским дипломатам

Юмашевой 34 года, она депутат Госдумы VII созыва от партии «Единая Россия». До парламента она работала в ряде СМИ, в том числе на радиостанциях «Маяк» и «Вести ФМ» и телеканале «Россия-1».

Ранее сообщалось, что российские дипломаты, планировавшие поучаствовать в форуме «Диалог Форт-Росс» не получили американские визы. По словам представителя МИД Марии Захаровой, случаи затягивания сроков выдачи документов или прямого отказа стали регулярными. В конце сентября визы не получили ряд членов российской делегации, направлявшейся на Генассамблею ООН.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ФБР, Госдума
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